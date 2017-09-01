В Петербурге начал вещание новый канал 78
1 сентября в Петербурге начал свое вещание новый городской телеканал «78». Он занимается частоту, на которой раньше вещал канал Life. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе нового СМИ.
В эфире нового телеканала будут регулярные информационные выпуски, общественно-политические и развлекательные форматы, документальные программы о Петербурге, художественные фильмы и оригинальные развлекательные передачи.
Также в прямом эфире будут транслировать матчи хоккейного СКА и футбольных клубов «Зенит» и «Тосно».
Напомним, 18 августа телеканал Life, входящий в холдинг Арама Габрелянова, прекратил своё вещание. Все его сотрудники были уволены. Еще в начале апреля стало известно о том,что «LIFE 78» сменит название и владельца. Помимо этого,бывший сотрудник телеканала рассказал нашему изданию о причинах закрытия на условиях анонимности.
О методах работы журналистов Арама Габрелянова в петербургском отделении LIFE мы писали в большом расследовании «Как я работала на Life 78».
По материалам «Фонтанки»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.