В Петербурге начал вещание новый канал 78

1 сентября в Петербурге начал свое вещание новый городской телеканал «78». Он занимается частоту, на которой раньше вещал канал Life. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе нового СМИ.

В эфире нового телеканала будут регулярные информационные выпуски, общественно-политические и развлекательные форматы, документальные программы о Петербурге, художественные фильмы и оригинальные развлекательные передачи.

Также в прямом эфире будут транслировать матчи хоккейного СКА и футбольных клубов «Зенит» и «Тосно».

Напомним, 18 августа телеканал Life, входящий в холдинг Арама Габрелянова, прекратил своё вещание. Все его сотрудники были уволены. Еще в начале апреля стало известно о том,что «LIFE 78» сменит название и владельца. Помимо этого,бывший сотрудник телеканала рассказал нашему изданию о причинах закрытия на условиях анонимности.