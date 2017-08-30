В гости к «Пока все дома» приедут сотрудники Генпрокуратуры

Генпрокуратура России начала проверку сведений о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома», которая на протяжении 25 лет выходила на «Первом канале»

«Особое внимание будет уделено использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, как сообщает РБК, ведущий передачи и совладелец ее компании-производителя — ООО «Дом», Тимур Кизяков заявил, что не в курсе проверки Генпрокуратуры.

«Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — сказал Кизяков.

Пресс-служба «Первого канала» сообщила, что руководству не было известно о бюджетных тратах на ролики о сиротах. «По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — заявили представители канала.

Напомним, в середине августа стало известно, что телепередача «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале». Телеканал принял решение о расторжении контракта с компанией «Дом» примерно в середине июля. Причина этого — коррупционный скандал вокруг ведущего передачи Тимура Кизякова и его жены Елены. При проверке стало известно, что они брали деньги за производство так называемых «видеопаспортов сирот», которые затем показывали в рубрике «У вас будет ребенок».

Поводом для проверки стала информация ряда СМИ о том, что Кизяков и его супруга получают бюджетные и спонсорские средства (писали о сумме в 35 миллионов рублей) за изготовление видеороликов.