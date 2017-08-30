В течение двух недель в России создадут ассоциацию блокчейна и криптовалют

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил о намерении создать Российскую ассоциацию блокчейна и криптовалют. Об этом сообщает RNS.

По его замыслу, ассоциация объединит владельцев криптовалют, майнеров и других участников рынка блокчейн-технологий, а также будет заниматься легализацией криптовалюты и внедрением технологии блокчейна в государственные и коммерческие структуры.

«Участникам ассоциации, помимо прочего, будут предоставляться различные преференции, в том числе со стороны производителей оборудования для создания криптовалют, возможность презентовать свои технологии перед потенциальными потребителями и участие в крупных государственных мероприятиях», — сообщает Института развития интернета (ИРА). По сообщениям ИРА, ассоциация будет создана в ближайшие две недели. 

В середине августа курс криптовалюты установил новый рекорд, преодолев отметку в 4 тыс. долларов за одну единицу. Мы решили разобраться, что же такое биткоины и действительно ли за криптовалютами — будущее. 

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