Через 3 года средняя зарплата петербуржцев составит 67 тысяч рублей

Чиновники правительства Петербурга одобрили прогноз развития города на ближайшие несколько лет. Так, к 2020 году жители Петербурга будут получать в среднем 67,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Росбалт».

Чиновники также рассчитывают на то, что в 2018 году петербуржцы будут получать в среднем почти 58 тысяч рублей, а в  2019 году — 62,5 тысячи рублей.

За первое полугодие 2017 года средняя зарплата в Петербурге составила 52,3 тысячи рублей. При этом реальные доходы горожан с учетом инфляции упали почти на 4 %.

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