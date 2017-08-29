Максим Галкин и Юлия Меньшова заменят Малахова в программе «Сегодня вечером»

Вместо Андрея Малахова вести субботнюю программу «Сегодня вечером» на Первом канале будут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на источник, близкий к руководству канала.

В середине августа Меньшова сообщила, что Первый канал по ее инициативе закрывает проект «Наедине со всеми». Телеведущая заявила, что не хотела бы превращения программы в рутину.

Галкин ведет на Первом канале проект «Лучше всех» о талантливых детях. Он вернулся на канал в 2015 году после 5 лет работы на «России 1».

В начале июля стало известно об уходе Малахова с «Первого канала». Основной причиной увольнения, по словам источника РБК, стал конфликт с новым продюсером ток-шоу Натальей Никоновой. Источники журнала Elle, близкие к Малахову, сообщили, что его уход с позиции ведущего на самом деле связан с декретным отпуском. Позднее Малахов заявлял, что находится в отпуске и «уже принял решение».

По материалам «ДП»