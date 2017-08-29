Убийство петербургского блогера в парке Горького: что известно на данный момент

Что произошло

Издание Mash опубликовало видео инцидента и сообщило, что на 25-летнего петербуржца напали трое неизвестных за то, что он был одет «не по понятиям». По информации издания, это произошло во время прогулки Думкина по парку в компании с другом и двумя девушками. Блогер был одет в шляпу и очки.

Преступники сорвали с него головной убор и сломали очки, затем толкнули на землю, после чего он сильно ударился головой. После этого блогера отвезли в больницу, в которой он пролежал в коме неделю и умер.

Следственный комитет обратил внимание на публикацию и по факту произошедшего завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». В СК сообщили, что Думкину нанесли «множественные удары в область головы». Что касается причин нападения, то информацию о том, что преступников спровоцировал внешний вид блогера, в ведомстве не подтвердили. По данным СК, происшествие случилось в ночь с 12 на 13 августа, Думкин умер 20 августа.

Кем был Станислав Думкин

Станислав Думкин известен в сети своим блогом в Instagram, который насчитывает 17 тысяч подписчиков. Он также снимался в эпизодических ролях в сериалах «Последний бой» Ивана Шурховецкого и «Военная разведка» Алексея Праздникова, а также в фильме «Сталинград» Федора Бондарчука.

Петербуржец также работал на телеканале «Москва-24» — это указано на его странице в Facebook. Учился он в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Его друг, Антон Коробков-Землянский, написал, что Думкин родился в Петербурге, а два года назад перебрался в Москву. В свою очередь, по информации портала Mash, погибший «успешно занимался бизнесом», но каким именно не уточняется. Также неизвестен его точный возраст — по некоторой информации ему было 25 лет, однако Следственный комитет заявил, что Думкин 1988 года рождения.

Реакция парка Горького

На официальном сайте парка Горького было опубликовано сообщение, в котором руководство принесло соболезнования родственникам и близким Станислава Думкина, отметив, что парк Горького — «одно из самых безопасных мест этого города […] для всех в любое время дня и ночи».

По словам руководства парка, инцидент произошел в 00:53, а в 1:03 на место прибыла бригада скорой помощи. «Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу», — говорится в заявлении.

При этом, никто из очевидцев не сообщил охране о причинах госпитализации, зафиксировать конфликт удалось только по камерам наблюдения. Эти данные передали в полицию.

Помимо этого, PR-директор парка Горького Кирилл Ястребов заявил, что служба безопасности парка в ночь происшествия работала в штатном режиме. Он также пообещал, что после чудовищного инцидента, руководство парка увеличит количество охранников.

Реакция отца погибшего

Отец Станислава Виталий Думкин в интервью Mash, опубликованном 25 августа, рассказал, что, пока его сын лежал в коме, полиция даже не связалась с его семьей для дачи показаний. В администрацию парка Горького сотрудники правоохранительных органов также не обращались за комментариями. Официальная информация о смерти Станислава Думкина поступила в пресс-службу парка Горького только 25 августа.

Что известно о подозреваемых

Вечером 27 августа Следственный комитет сообщил, что была установлена личность первого подозреваемого по делу о гибели Станислава Думкина, и он скрывается от следствия. Это житель Москвы 1994 года рождения. «Следственное управление по городу Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что по делу об убийстве Думкина разыскивают актера Корнея Макарова.

«В убийстве Стаса Думкина подозревается 23-летний Корней Макаров», — приводит слова своего собеседника ТАСС. По данным «РИА Новости», следствию не удается его задержать, потому что он не появляется по месту жительства.

Как пишет сайт «Кинопоиск», Корней Макаров родился 27 октября 1994 года. Он снимался в массовке и во второстепенных ролях в сериалах «Братья Карамазовы», «Фортуна» и в фильмах «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет».

Во вторник, 29 августа, стало известно, что полиция все-таки задержала Корнея Макарова, более того, источник «Интерфакса» рассказал, что молодой человек сам решил явиться на допрос. Об этом он сообщил следственным органам через адвоката.