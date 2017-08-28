Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников

Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен российских госслужащих за 2016 год.

Первую строчку рейтинга возглавила супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с доходом 2,351 млрд руб. Она владеет долей в компании «Лучано», в которую входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб.

За ней идетсупруга депутата городского совета Улан-Удэ Раиса Бредний. В прошлом году ее состояние составило 1,924 млрд руб., что более чем в два раза превышает доход ее мужа Вадима Бредния (903 млн руб.). Раиса Бредний работает упр​авляющим директором в компании «Титан». Ее супруг является совладельцем группы «Титан» (компания владеет магазинами и занимается производством продуктов).

«Бронза» досталась жене губернатора Брянской области Ольге Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз», производящего картофель. Ее доход в 2016 году составил 864 млн руб. и в 240 раз превысил доход мужа.