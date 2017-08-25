Петербуржец, укравший три шавермы, получил трехлетний срок

Нападение на повара шавермы, которому пришлось готовить под дулом пистолета в кафе на Новочеркасском проспекте, обернулось для преступника судимостью за разбой.

Как сообщает прокуратура Петербурга 25 августа, Красногвардейский районный суд приговорил молодого человека к трем годам условно и еще двум годам испытательного срока.

Напомним, вечером 14 апреля грабитель приставил дуло пистолета к голове повара кафе на Новочеркасском проспекте, потребовав приготовить ему три шавермы, после чего скрылся с места преступления. Ущерб заведению составил 510 рублей.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Неизвестный затоптал свечи во время акции памяти жертв Беслана

В Петербурге на машины сбросили пакеты с красной икрой и диджейский пульт

В Петербурге велосипедист обстрелял иномарку после замечания на «зебре»

У Казанского собора автомобиль вылетел на тротуар и сбил четырех человек

Вандалы измазали краской здание Генконсульства США в Петербурге

Убийство петербургского блогера в парке Горького: что известно на данный момент

Потоп на юге города возник из-за строительства трассы «Москва-Петербург»

На петербургского школьника завели уголовное дело за шутку о бомбе в «Пулково»