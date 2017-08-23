Пользователи Facebook в девяти странах сообщили о проблемах с доступом

Пользователи Facebook сообщили о перебоях в работе социальной сети утром и днем 23 августа, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Технические неполадки в соцсети наблюдаются в Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии, Великобритании, Дании, Японии, США и Австралии. В Петербурге также наблюдались проблемы со входом в систему: при попытке доступа на сайт, браузер выдавал сообщение о возникшей проблеме.

Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался и 7 августа. Тогда на неполадки обратили внимание пользователи из России, Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии и ряда других стран. В заявлении Facebook говорилось, что компания работает над устранением ошибок.

По материалам «ДП»