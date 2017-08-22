Срок оформления загранпаспортов сократится на месяц

Правительство РФ поручило МВД и Минэкономразвития сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания с 4 до 3 месяцев, пишет RNS. Законопроект о сокращении сроков выдачи загранпаспортов должен быть подготовлен до 20 сентября.

Поправки планируется внести в ст. 10 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В МВД агентству сообщили, что сейчас поправки проходят стадию согласования. Госпошлина за оформление загранпаспорта не изменится.

Сейчас срок оформления загранпаспорта не должен превышать 1 месяца при подаче заявления по месту жительства и 4 месяцев — по месту пребывания. Госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта для гражданина старше 14 лет составляет 3,5 тыс. рублей, младше 14 лет — 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составляет 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.

В июне Госдума приняла закон, позволяющий оформлять загранпаспорта нового поколения с биометрическими данными через многофункциональные центры. Также сообщалось о возможном повышении госпошлин на биометрические загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, такое предложение МВД одобрила правительственная комиссия.

По данным ГУ МВД по вопросам миграции, с января по июль 2017 года выдано 1,102 млн загранпаспортов старого образца и 1,426 млн биометрических загранпаспортов. В прошлом году было выдано 958 283 загранпаспорта старого образца и 1,624 млн биометрических загранпаспортов.

По материалам «ДП»

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