«Трансфер года»: Андрей Малахов уходит работать в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал в Twitter фотографии телеведущего Андрея Малахова, который недавно покинул «Первый канал» и ток-шоу «Пусть говорят».

«Андрей Малахов — в „Зените“», — сообщается в записи клуба. Ее сопровождает изображение телеведущего в голубой футболке петербургского ФК с хэштегом «трансфер года». Андрей Малахов также опубликовал в Instagram фотографии в форме сине-бело-голубых.

«Трансфер года! Спасибо „Зениту“ за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!» — написал Малахов.

Под словом «трансфер» Малахов может иметь в виду переход в качестве ведущего и корреспондента телеканала «Зенит-ТВ». В ряде СМИ утверждают, что передачи с его участием будут выходить в эфир каждую неделю.