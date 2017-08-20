«Трансфер года»: Андрей Малахов уходит работать в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» опубликовал в Twitter фотографии телеведущего Андрея Малахова, который недавно покинул «Первый канал» и ток-шоу «Пусть говорят».
«Андрей Малахов — в „Зените“», — сообщается в записи клуба. Ее сопровождает изображение телеведущего в голубой футболке петербургского ФК с хэштегом «трансфер года». Андрей Малахов также опубликовал в Instagram фотографии в форме сине-бело-голубых.
«Трансфер года! Спасибо „Зениту“ за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!» — написал Малахов.
Под словом «трансфер» Малахов может иметь в виду переход в качестве ведущего и корреспондента телеканала «Зенит-ТВ». В ряде СМИ утверждают, что передачи с его участием будут выходить в эфир каждую неделю.
Андрей Малахов — в «Зените»!#ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
В начале июля стало известно об уходе Малахова с «Первого канала». Основной причиной увольнения, по словам источника РБК, стал конфликт с новым продюсером ток-шоу Натальей Никоновой. Источники журнала Elle, близкие к Малахову, сообщили, что его уход с позиции ведущего на самом деле связан с декретным отпуском. Позднее Малахов заявлял, что находится в отпуске и «уже принял решение».
14 августа вышел первый выпуск программы с новым ведущим Дмитрием Борисовым. Передача была посвящена причинам ухода из шоу бессменного ведущего Андрея Малахова, который так и не появился в студии. Борисов в новом выпуске «Пусть говорят» подтвердил, что Малахов и его жена Наталья Шкулева ждут ребенка, не став сообщать никакие иные подробности. Ранее «Первый канал» рассказал о судьбе «Вечернего Урганта», «Давай поженимся» и «Поля чудес».
По материалам «ДП».
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