«Первый канал» рассказал о судьбе «Вечернего Урганта», «Давай поженимся» и «Поля чудес»

«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Первого канала». 

Так представители канала прокомментировали ситуацию с закрытием ряда передач. Напомним, стало известно о том, что программы «Пока все дома» и «Наедине со всеми» больше не будут выходить в эфир, а у передачи «Пусть говорят» сменился бессменный ведущий Андрей Малахов — вместо него теперь Дмитрий Борисов. 

Также никуда не денутся передачи «Кто хочет стать миллионером», «Доброе утро». В программе «Смак» не закончились продукты, поэтому никаких изменений в ней не будет. 

«Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. “Пусть говорят” с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное “Сегодня вечером”. Познер, кстати, тоже с нами», — отмечается в сообщении.

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