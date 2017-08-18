«Первый канал» рассказал о судьбе «Вечернего Урганта», «Давай поженимся» и «Поля чудес»

«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы «Первого канала».

Так представители канала прокомментировали ситуацию с закрытием ряда передач. Напомним, стало известно о том, что программы «Пока все дома» и «Наедине со всеми» больше не будут выходить в эфир, а у передачи «Пусть говорят» сменился бессменный ведущий Андрей Малахов — вместо него теперь Дмитрий Борисов.

Также никуда не денутся передачи «Кто хочет стать миллионером», «Доброе утро». В программе «Смак» не закончились продукты, поэтому никаких изменений в ней не будет.

«Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. “Пусть говорят” с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное “Сегодня вечером”. Познер, кстати, тоже с нами», — отмечается в сообщении.