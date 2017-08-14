На «Первом канале» вышел выпуск «Пусть говорят» про Андрея Малахова
На «Первом канале» вышел первый выпуск с новым ведущим Дмитрием Борисовым. Передача была посвящена причинам ухода из шоу бессменного ведущего Андрея Малахова, который так и не появился в студии. Борисов в новом выпуске «Пусть говорят» подтвердил, что Малахов и его жена ждут ребенка, не став сообщать никакие иные подробности.
Гости программы предположили, что Малахов просто устал за 16 лет ежедневных эфиров, и ему захотелось заняться новым делом. Так, Дмитрий Дибров заявил, что бывшему ведущему «Пусть говорят» надоела тематика ток-шоу, и он будет выпускать совсем иные передачи. «Был Малахов плюс, теперь будет Малахов минус», — пошутил Дибров. В свою очередь Дмитрий Нагиев записал для эфира шуточный ролик, в котором намекнул: Малахов «погнался» за большими деньгами.
В эфире также показали запись интервью с Филиппом Киркоровым. «Желаю удачи Дмитию Борисову в роли ведущего «Пусть говорят», — сказал он. Киркоров пожелал Малахову успехов на новом месте, добавив, что тот является прекрасным крестным отцом его детей.
Напомним, ранее телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что станет отцом и заявил, что не ожидал, что главной новостью прошедшей недели станет его декретный отпуск. Его заявление опубликовано на сайте StarHit, главным редактором которого он является на данный момент.
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