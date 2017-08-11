«Аэрофлот» в разы поднял цены на билеты в дни ЧМ-2018

Издание «Ведомости» написало о том, что компания «Аэрофлот» подняла цены на билеты во время ЧМ-2018 в 4-6 раз. О многократном подорожании также сообщил сайт Aviablogger.

Рост цен зафиксировали на рейсы в период с 14 июня по 15 июля 2018 года по направлениям из Москвы в города-организаторы матчей мундиаля: Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, и в обратном направлении. В Саранск «Аэрофлот» не летает, а продажи билетов в Калининград закрыты.

Так, в Волгоград цена на билеты с учетом подорожания в 6,2 раза составит до 20 тысяч рублей. В Ростов можно будет улететь за 19 тысяч.

Позже представитель «Аэрофлота» рассказал «Ведомостям», что на сайте компании произошла техническая ошибка, а всем, кто купил билеты по неправильным тарифам, вернут деньги.

На данный момент при попытке купить билеты на время проведения ЧМ-2018 сайт выдает ошибку. 

 

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