Малахов прокомментировал свое увольнение с «Первого канала»

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал свое увольнение с передачи «Пусть говорят» на «Первом канале». Его заявление разместили в социальных сетях  «Life Шоу» (бывшее издание Super.ru) и на сайте Life.ru.

«Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение», — сообщил телеведущий изданию. При этом прояснить, какое именно решение он принял, Малахов отказался.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что Малахов собирается уйти из передачи «Пусть говорят», ведущим которой он был с 2001 года (до этого шоу называлось «Большая стирка»). Источники РБК считают, что увольнение ведущего связано с его конфликтом с продюсером ток-шоу «Пусть говорят» Натальей Никоновой, которая вернулась на канал после 9-летнего перерыва. 7 августа журнал Elle со ссылкой на свои источники сообщил, что конфликт телеведущего  и Никоновой произошел из-за его желания уйти в декретный отпуск. Якобы она потребовала, чтобы Малахов определился, телеведущий он или бэбиситтер. Это, по данным журнала, возмутило его.

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