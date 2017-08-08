«Крепись, братан!»: На отеле Трампа появилось изображение с Путиным

В Нью-Йорке противники президента США Дональда Трампа провели перформанс у пятизвездочного отеля Trump SoHo. На здании появилась проекция с российским флагом, портретом президента Владимира Путина и приветствиями от его лица.

На проекции было написано «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами»), а также на русском языке — «Крепись, братан». На опубликованном Telegram-каналом SHOT видео видно, что также около входа в отель выстроились актеры в военной форме и флагом РФ. Притом на головах у них были бейсболки, подобные тем, что использовались во время президентской кампании Дональда Трампа. 

 

 

Как отмечает Business Insider, проекция с изображением Путина появилась после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. Источники The Wall Street Journal подчеркивали, что это означает выход расследования на новый уровень.

По материалам «ДП». 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России снимут комедию с «двойником» Путина

Путин «потроллил» российские умные часы

Путин рассказал, пойдет ли он на новый срок

«Он получил хорошее спортивное образование»: Путин в цитатах выпускников с ЕГЭ-2017

«Цифровая экономика» к 2019 году установит контроль за информационной политикой в России

Путину предложили устанавливать российские антивирусы на все компьютеры

«Я не считаю их своими»: самые яркие цитаты Путина во время «Прямой линии»

Фотопроект: художник превращает Трампа, Путина и Меркель в беженцев