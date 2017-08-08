«Крепись, братан!»: На отеле Трампа появилось изображение с Путиным

В Нью-Йорке противники президента США Дональда Трампа провели перформанс у пятизвездочного отеля Trump SoHo. На здании появилась проекция с российским флагом, портретом президента Владимира Путина и приветствиями от его лица.

На проекции было написано «Happy to help, bro» («Рад помочь, бро»), «Follow money» («Следуй за деньгами»), а также на русском языке — «Крепись, братан». На опубликованном Telegram-каналом SHOT видео видно, что также около входа в отель выстроились актеры в военной форме и флагом РФ. Притом на головах у них были бейсболки, подобные тем, что использовались во время президентской кампании Дональда Трампа.