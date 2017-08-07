Случайность помешала террористам столкнуть два «Сапсана» в Петербурге

Семь выходцев из Средней Азии, которых ФСБ задержала 28 июля по подозрению в подготовке терактов на транспорте Петербурга, пытались устроить столкновение поездов «Сапсан». Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание «47news» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, задержанные мигранты незадолго до ареста установили на путях в районе станции «Фарфоровская» в Петербурге конструкцию, похожую на железнодорожный «башмак». Она подкладывается под колесную пару для фиксации состава. Целью террористов был скоростной поезд «Сапсан», курсирующий между Петербургом и Москвой. По их расчету, состав должен был врезаться во встречный «Сапсан». Как пишет издание, план провалился лишь из-за некачественных деталей диверсионной конструкции.

Предположительно, те же террористы собирались устроить теракты перед Кубком Конфедераций по футболу и Днем ВМФ. В этих мероприятиях участвовал Владимир Путин. Когда столкновение «Сапсанов» сорвалось, мужчины задумали протаранить железнодорожный объект на КамАЗе, но этот замысел остановила ФСБ.

По материалам «ДП».

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