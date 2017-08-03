«Победа» снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа

Лоукостер «Победа» снизит стоимость самого дешевого авиабилета с 999 до 777 рублей. Авиакомпания таким образом отреагировала на новый закон об отмене бесплатного провоза багажа в салоне самолета. Цены планируют снизить в конце сентября, после того, как закон вступит в силу. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

«Закон вступает в силу в конце сентября, но нормы провоза ручной клади нам пока не понятны. С другой стороны, мы уже знаем, что отмена обязательного багажа в 10 кг даст нам возможность снизить базовые тарифы на величину до 20%. Да и минимальный тариф, впрочем, тоже: с 999 руб. до 777 руб.», — сказал он.

Более того, лоукостер разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета — его размер должен вписываться в габариты ручной клади, установленные перевозчиком. При этом ориентироваться будут прежде всего на них, а не на вес багажа.

«Мы планируем установить размер, габариты максимальной ручной клади и не ориентироваться на вес. То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг, главное, чтобы вся ручная кладь вписывалась в размер. Объем, как у зарубежных лоукостеров, будем определять с помощью специального «измерителя», — сказал Калмыков.

Напомним, согласно новому закону, подписанному Путиным 31 июля, авиакомпании будут сами решать, включать ли бесплатный провоз багажа в стоимость невозвратных билетов. Закон вступит в силу в конце сентября. На данный момент авиакомпании обязаны предоставить бесплатный провоз как минимум 10 кг сумок и чемоданов.