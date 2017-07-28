Больше половины молодых россиян предпочитают узнавать новости на Первом канале

Главным источником новостей для большей части молодых россиян является Первый канал. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром» и опубликованного на сайте центра — 54 процента
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет смотрят главный федеральный канал. На втором месте идет канал «Россия-1» (46%), замыкает тройку НТВ (40%). Среди негосударственных каналов самым популярным источником новостей стал РБК (7%).

Чаще всего новости на Первом смотрят россияне в возрасте от 40 до 54 лет (76%). 

Опрос был проведен в период с 31 марта по 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

 

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