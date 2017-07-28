ФСБ объявила о задержании подозреваемых в подготовке теракта в метро Петербурга

ФСБ объявила о задержали семерых выходцев Средней Азии, подозреваемых в подготовке терактов петербургском метро 3 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

«28 июля задержана группа лиц, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — заявили в ведомстве. На данный момент личности подозреваемых не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, в рамках расследования теракта в Москве и Петербурге были задержаны десять человек — все выходцы из Средней Азии. Метро Санкт-Петербурга было признано небезопасным, руководство признало необходимость усиления контроля. В связи с этим в июле на станциях «Звенигородская», «Спасская», «Электросила» и «Крестовский остров» ввели тотальный досмотр пассажиров — на входе образовались огромные очереди.