Петербуржцев могут освободить от проверки счетчиков воды

Обязанности по поверке счётчиков воды собираются переложить с жильцов на управляющие компании. Новый порядок планируют внедрить в Петербурге и Нижнем Новгороде, а потом распространить на всю Россию. Об этом 27 июля сообщил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью РИА Новостям.

Точный срок эксперимента по централизованной поверке квартирных счётчиков ещё не назначен, но начнётся он уже в этом году. Вероятнее всего, первопроходцами станут Петербург и Нижний Новгород. Однако коснётся инициатива не всех горожан, а только жителей отдельных районов или даже домов.

Если выборочная поверка пройдёт удачно, то уже в 2018 году следить за внутриквартирными счётчиками будут исключительно управляющие компании. Росстандарт полагает, что отказ от индивидуальной работы с жильцами не только обойдётся дешевле, но и положительно отразится на скорости работы. К тому же, уточнил Абрамов, «это позволит исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по проверке».

Пока Росстандарт обсуждает нововведение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерством промышленности и торговли.

Сейчас потребители за свой счёт поверяют счётчики горячей воды каждые 4 года, холодной – каждые 6 лет.

По материалам «Фонтанки».