Федеральный центр не позволил Петербургу перенести введение двухставочного тарифа на горячую воду с 2018 года на более поздний срок. Поэтому в следующем году горожане будут платить за нее намного больше, а за тепло — чуть меньше.

Сейчас, по словам главы петербургского комитета по тарифам Дмитрия Коптина, пока не ясно, когда сделан переход на новую ставку, в январе или июле. Город выступает за летний период. Стоимость горячей воды вырастет на 27%, а на теплоэнергию — снизится на 5%. Это предварительные расчеты, а на сколько конкретно увеличится сумма счёта, чиновники пока не говорят.

Дмитрий Коптин подчеркнул, что для тех, у кого это подорожание превысит предельный индекс изменения оплаты гражданами коммунальных услуг, предусмотрят бюджетные субсидии. Этот индекс в 2017 году составил 6%, такая же величина содержится в прогнозе на 2018 год. Данный показатель говорит о том, что в целом «коммуналка» не может вырасти в цене сильнее, чем на 6%.

Сейчас население оплачивает горячую воду, исходя из потребленного количества. Двухкомпонентный тариф подразумевает, что отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев. Структура формирования тарифов такова, что в выигрыше останется 20% горожан, у которых закрытая система горячего водоснабжения.

По материалам «Фонтанки».