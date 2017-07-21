На курортах Греции и Турции произошло сильное землетрясение

На востоке Эгейского моря в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 21 июля, погибли два человека и пострадали около 200 человек. Геологическая служба США оценила магнитуду наиболее сильного толчка в 6,7 балов по шкале Рихтера.

Стихийное бедствие коснулось греческого острова Кос и турецкого курортного города Бодрум — по данным The Guardian, в эти дни в регионе ожидается самый большой наплыв туристов за весь год. Среди погибших — граждане Турции и Швеции. По данным Ростуризма, граждан России среди пострадавших нет. 

Землетрясение вызвало разрушения и повреждения строений в обеих странах. В городе Кос также сильно пострадал местный морской порт.

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