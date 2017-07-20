В России начнут запрещать пользоваться мессенджерами

Депутаты дополнили законопроект о регулировании мессенджеров пунктом о возможной блокировке отдельных пользователей по решению суда. Об этом, со ссылкой на одного из авторов поправок, депутата «Справедливой России» Олега Николаева, сообщает Vc.ru. При этом в документе не говорится информацию какого характера будут блокировать. 

Портал Meduza предположил, что речь идёт о фильтрации сообщений, однако Николаев пояснил, что это не так. Он подчеркнул, что изменения в законодательстве касаются возможности запрета частным лицам пользоваться теми или иными приложениями. По мнению депутата, нововведение необходимо для борьбы с противозаконной деятельностью. «Если вдруг кто-то использует мессенджеры для противозаконной деятельности, должна быть возможность такую деятельность пресечь», – отметил он, добавив, что конфиденциальность личной информации пользователей нарушена не будет.

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