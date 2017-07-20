В российские школы предлагают добавить уроки о присоединении Крыма и западных санкциях

Минобрнауки готовит нововведение для российских школ — чиновники предлагают добавить уроки о присоединении Крыма и западных санкциях. По их мнению, это позволит ученикам сформировать «целостную картину мира» и составить «объективное представление об окружающей действительности». Учителям по этому случаю предоставят методические пособия, которые помогут составить программу уроков.

Напомним, еще в мае глава министерства Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным экзаменом для всех школьников с 2020 года. По её словам, это необходимо из-за того, что «без знаний истории невозможно двигаться дальше».

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