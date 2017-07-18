Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на психику детей

Исследователи в сфере охраны здоровья вместе с Роспотребнадзором изучат негативное влияние спиннеров на детей.

Как сообщает Роспотребнадзор 18 июля, «агрессивное продвижение» крутящейся игрушки в детской и подростковой среде вызывает тревогу у родителей и преподавателей. В связи с этим специалисты ведомства намерены оценить ее влияние на подрастающее поколение.

А пока Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые покупают спиннеры своим детям, обращать внимание на запах игрушки. Она может быть сделана из материала, не отвечающего требованиям безопасности. Специалисты ведомства предупреждают о том, что спиннеры со светящимися элементами и с «часовыми» батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста только под присмотром взрослых.

Forbes в конце прошлого года назвал спиннер — вращающуюся игрушку-антистресс — самым популярным офисным атрибутом этого года. Прогноз подтвердился: в апреле и мае в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов. Россия стала вторым рынком после США по объему интернет-продаж этого товара.

По материалам «Фонтанки». 

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