10 лучших рекламных роликов, которые мы помним из детства

Guiness Dreamer (2001 г.)

Говоря о пиве Guiness, следует вспомнить один важный момент, связанный с его продуктовыми недостатками – оно очень медленно наливается. Для того, чтобы полностью заполнить этим пивом бокал, необходимо долго-долго его наливать, затем остановиться и долить еще. Но этот недостаток рекламщики смогли превратить в достоинство благодаря фразе: «Good things come to those who wait» («Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать»). На идее об оправданном ожидании сделали огромную многолетнюю коммуникационную платформу. Ролики Guiness именно о том, как люди ждут, дожидаются, и какое удовольствие испытывают после этого.