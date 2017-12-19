10 лучших рекламных роликов, которые мы помним из детства
Основатель и арт-директор агенства Protein Наталья Смелова специально для нас вспомнила лучшие ролики 90-х и начала нулевых и объяснила, какое влияние они оказали на рекламу в России.
Банк «Империал» (1992-1997 гг.)
Историческая реклама «Империала» – это бессмертный сериал, в нем множество разных работ. В России в тот момент эта идея была новаторской. Банк, который не работал с физическими лицами, в принципе не нуждался в коммерческой рекламе. Тем не менее, он стал спонсором маленьких шедевров и позволил Тимуру Бекмамбетову войти в мир большого кино. Строго говоря, еще до роликов «Империала» Тимур уже снимал фильмы, но именно после этой серии вопросов к нему больше не возникало.
«Русский сахар» (1994 г.)
Здесь бы я отметила, что Норштейн – это всегда Норштейн. Даже Феллини снимал рекламу, а Мишель Гондри, например, делал ролик для Levi’s. Возможно, сам Юрий Борисович и не хотел, чтобы эта история с рекламным роликом случилась. Все-таки художники с недоверием относятся к коммерции. Но несмотря на это, ролик сделан очень красиво. И даже если сегодня я не вижу на полках магазина «Русский сахар», то точно помню это видео.
«Русский проект» (1996 г.)
Это замечательный проект «Первого канала», который был задуман Константином Эрнстом совместно с режиссером Денисом Евстигнеевым. «Русский проект» показывали в период предвыборной кампании Бориса Ельцина 1996 года «Голосуй или проиграешь». По большому счету, канал сделал ставку на качественные мини-фильмы, которые будут удерживать людей у экранов телевизоров во время рекламной паузы. Но тем не менее, «Русский проект» как таковой рекламой не является, потому что ни с чем не борется и ни к чему не призывает. Это мини-кино, в котором появились десятки известных актеров. Помню, как все мои близкие, друзья и я сама ждали их. В них было что-то доброе и человеческое.
«Рикк-Банк» (1996 г.)
Это классическая работа, взявшая для России награду на фестивале «Каннские Львы». Мне кажется, что реклама «Рикк-Банка» могла бы также легко оказаться рекламой английского банка, только котик бы в ней был более старый и породистый в каком-нибудь поколении. Сама реклама простая и понятная. Круто, что они сделали из животного повод проследить за течением времени в банке. Ведь даже первого ролика, когда это был еще котенок, было бы вполне достаточно.
«Рондо» (1998-1999 гг.)
Эти ролики хороши тем, что они, прежде всего, правдивые. Все эти ситуации мы встречали и в своей жизни. Когда был кризис 2008 года, компания достала из кладовки старые видео, так как денег на новые не хватало, и выпустила их обратно в эфир. Может быть, даже сейчас они оказались бы для нас актуальными, я сомневаюсь, что их можно было бы также круто переснять.
«Альфа-Банк» (2002 г.)
Это была блестящая серия. К тому же, очень популярная. Она стала колоссальным прорывом, в частности, в банковской рекламе. Ко всему прочему, ролики были хорошо сделаны и как художественный продукт, чему сопутствовали несколько факторов успеха. Прежде всего, это была прекрасная операторская и копирайтерская работа, а также замечательное творчество арт-директоров Романа Фирайнера и Ярослава Орлова. Помимо этого, режиссером старой серии был небезызвестный Тимур Бекмамбетов. В самой рекламе снялось множество известных актеров. Например, в одной из серий Эвелина Блёданс играет светскую даму с маленькой собачкой.
Pepsi. Generation Next (1997 г.)
В этом ролике снялись знаковые топ-модели 90-х Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс и Бриджит Холл и забавный малыш. Конечно, реклама с маленькими детьми нравится всем, но именно эта стала-таки классической. Её часто крутили в эфире по всему миру, в том числе и в России.
Volkswagen Double Check (1999 г.)
Возможно, сейчас эта реклама бы и не выиграла ничего в Каннах, но для своего времени она была хороша. Я бы даже сказала, что этот ролик представляет собой классический тип рекламы «из учебника».
Guiness Dreamer (2001 г.)
Говоря о пиве Guiness, следует вспомнить один важный момент, связанный с его продуктовыми недостатками – оно очень медленно наливается. Для того, чтобы полностью заполнить этим пивом бокал, необходимо долго-долго его наливать, затем остановиться и долить еще. Но этот недостаток рекламщики смогли превратить в достоинство благодаря фразе: «Good things come to those who wait» («Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать»). На идее об оправданном ожидании сделали огромную многолетнюю коммуникационную платформу. Ролики Guiness именно о том, как люди ждут, дожидаются, и какое удовольствие испытывают после этого.
Guinness Surfer (1999 г.)
В этом видео есть и юмор, и некоторая абсурдинка, при этом в нем обозначены основные метафоры – стремление к вершинам, мнимые ценности. В общем, просто так «Каннских Львов» не дают.
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