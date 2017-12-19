10 лучших рекламных роликов, которые мы помним из детства

«Русский проект» (1996 г.)

Это замечательный проект «Первого канала», который был задуман Константином Эрнстом совместно с режиссером Денисом Евстигнеевым. «Русский проект» показывали в период предвыборной кампании Бориса Ельцина 1996 года «Голосуй или проиграешь». По большому счету, канал сделал ставку на качественные мини-фильмы, которые будут удерживать людей у экранов телевизоров во время рекламной паузы. Но тем не менее, «Русский проект» как таковой рекламой не является, потому что ни с чем не борется и ни к чему не призывает. Это мини-кино, в котором появились десятки известных актеров. Помню, как все мои близкие, друзья и я сама ждали их. В них было что-то доброе и человеческое.