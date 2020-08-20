Сегодня утром, 20 августа, российский оппозиционер и создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии. Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, ему стало плохо, когда он возвращался на самолете в Москву из Томска. Лайнеру пришлось сделать экстренную посадку. Предположительно, Навального отравили.
Навальный в реанимации в тяжелом состоянии. Предположительно, его отравили. Что известно к этому часу
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Фото: @navalny
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Политик до сих пор находится в естественной коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.
Также в реанимации долгое время не хотели общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала в Twitter Ярмыш.
Днем в реанимацию омской больницы приехала его жена Юлия Навальная и врач из Москвы Анастасия Васильева, однако их не пускали, сославшись на то, что «пациент не дал согласие на посещение». Затем появилась другая причина: от Юлии потребовали свидетельство о браке в качестве доказательства того, что она его жена. Паспорта было недостаточно.
Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
На данный момент известно, что Юлию пустили в палату к Навальному, а врача — нет. Как сообщает пресс-секретарь Ярмыш, «документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное».
В пресс-службе Минздрава Омской области опровергли информацию о том, что у Алексея Навального диагностировали отек мозга. «Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального», — заявили РБК в пресс-службе ведомства. Ранее об отеке мозга из-за воздействия токсического вещества сообщал Telegram-канал Baza.
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