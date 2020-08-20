Политик до сих пор находится в естественной коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению Киры Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай — это было единственное, что он пил с утра. «Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она. Один из пассажиров снял видео, где Навальному стало плохо.

Также в реанимации долгое время не хотели общаться с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — написала в Twitter Ярмыш.