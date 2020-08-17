Почему 31 декабря не сделают выходным днем? Объяснили в Минтруде

Такое пояснение министерство дало в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Перенос будет нарушать Статью 110 Трудового кодекса РФ, в которой определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Уточняется, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха «должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности».