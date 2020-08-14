По данным исследования, проведенного международной аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, 2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, а за последние 12 месяцев в России закрылось каждое пятое малое и среднее предприятие. На падение рынка повлиял кризис, вызванный пандемией, однако аналитики отмечают, что ситуация в секторе могла бы быть намного хуже — количество работников бизнеса за год не сократилось, а даже увеличилось на 129 тысяч человек, до 15,5 миллионов.

«Государственные антикризисные меры поддержки занятости внесли свой позитивный вклад, хоть и не могли в полной мере компенсировать падение доходов МСП. В долгосрочной перспективе малый бизнес поддержит снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ. При отсутствии второй волны коронавируса и новых экономических ограничений занятость в секторе МСП может увеличиться. Обороты же малого бизнеса будут зависеть от того, как скоро восстановятся доходы населения», — отметила президент компании Елена Трубникова.

Всего за год общее количество малых и средних предприятий сократилось более чем на 240 тысяч, или на 4,2% — до 5,6 миллиона. Количество микропредприятий уменьшилось на 4,3% — до 5,35 миллиона, малых на 3,3% — до 218,5 тысяч. При этом средних стало больше на 5,2% — 17,6 тысяч. Отмечается, что с минимальными потерями и даже ростом числа малых и средних предприятий завершился год для Ленинградской области — здесь стало на 172 предприятия больше.