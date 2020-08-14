Как «Ночлежка» два года пыталась открыть филиал в Москве — и смогла это сделать, несмотря на протесты горожан

Многие говорили нам: «Не нужно ничего объявлять, спокойно сделайте ремонт и начинайте работать, никто ничего не заметит». Это была соблазнительная мысль, потому что мы понимали, что противники обязательно появятся и разговоры будут непростыми. Но делать что-то за спиной жителей — не наш путь, мы бы не хотели, чтобы с нами так поступали. Поэтому с первого дня стали активно рассказывать о себе. Но мы подготовились: заранее написали на 11 страницах ответы на часто задаваемые вопросы, сделали инфографику про устройство проектов и карты удаленности выбранного места от детских садов и больниц.

Также мы предложили желающим за наш счет съездить в Петербург, посмотреть, как приют устроен там, поговорить с жителями соседних домов, увидеть клиентов и волонтеров. Трое сомневающихся действительно съездили, хотя самые радикальные противники, как ни странно, от этого отказались. Зато дальше люди узнавали о проекте не только от нас, но и от соседей, которым они, конечно, больше доверяют.

55% прошедших через приют и консультационную службу в Петербурге выбираются с улицы, устраиваются на работу и находят жилье

Мы даже предложили создать общественный совет, в который вошли бы активные жители, представители управы, префектуры, компаний-застройщиков — он мог бы осуществлять контроль за работой проекта. Это традиционный механизм решения проблемы NIMBY (от английской фразы «not in my back yard», то есть «не на моем заднем дворе»), которая, конечно, встречается не только в Москве и не только в России, с этим сталкиваются социальные проекты по всему миру. Но от общественного совета все отказались.

У нас была целая команда, которая посменно отвечала на комментарии — суммарно их было написано около пяти тысяч. То есть, например, нам писали: «Зачем это делать, все равно бездомным не поможешь». А мы отвечали, что у нас есть статистика: 55% прошедших через приют и консультационную службу в Петербурге выбираются с улицы, устраиваются на работу и находят жилье. Были комментарии: «А почему в нашем районе, езжайте за 101 километр». Мы говорили, что бороться нужно не с бездомными, а с бездомностью — и делать это, конечно, стоит там, где таких людей много. И если они будут в постиранной одежде и с оформленными документами, район станет только безопаснее и удобнее.