Каким будет новое общественное пространство Kino Corner во дворе «Ленфильма»?

Что будет происходить в Kino Corner

«Мы планируем запустить на внутренней территории «Ленфильма» кинокластер — культурно-событийное пространство. Начнем с небольшого кусочка улицы — изначально она была сквозной, но в советское время ее закрыли для горожан. Мы за то, чтобы эта территория возродилась — облагородим ее, поставим сцену, деревянный амфитеатр, газон, фуд-траки. Но глобальная цель — возрождение и реконструкция всего «Ленфильма».

Мы открываем двери 16 августа и будем работать каждую субботу и воскресенье до конца сентября с 12:00 до 22:00. Пространство свободное, открытое, все мероприятия бесплатные. С 12 до 15-16 — гончарная мастерская, детские спектакли и мастер-классы, в середине дня — лекции и творческие встречи с кинематографистами, например, лекция для актеров от кастинг-директора «Fancy People» Дарины Сидоренко, кинопоказы. А вечером — выступления групп и диджей-сеты, в первый уикенд у нас будут играть Алиса Гребенщикова, Тося Чайкина и Дунаевский Orchestra. Зимой устроим здесь рождественскую ярмарку в два последних уикенда 2020 года и два первых — 2021-го. Будет все то же самое, что и летом, но белое вино заменим на глинтвейн и запустим продажу новогодних подарков, сувениров, украшений.

На этом отрезке улицы даже асфальта приличного не было — кругом валялась земля и горы мусора. Мы все это вывезли, а «Росдорбанк» за неделю положил 600 кв метров нового асфальта — решили так нас поддержать.