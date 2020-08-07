С 16 августа в еще недавно заброшенном дворе киностудии «Ленфильм» запускается общественное пространство Kino Corner с бесплатными концертами, лекциями о кино, кинопоказами, муралами, баром и едой. Руководитель проекта Никита Рогов рассказал «Собака.ru» все подробности о новом кинокластере.
Каким будет новое общественное пространство Kino Corner во дворе «Ленфильма»?
Что будет происходить в Kino Corner
«Мы планируем запустить на внутренней территории «Ленфильма» кинокластер — культурно-событийное пространство. Начнем с небольшого кусочка улицы — изначально она была сквозной, но в советское время ее закрыли для горожан. Мы за то, чтобы эта территория возродилась — облагородим ее, поставим сцену, деревянный амфитеатр, газон, фуд-траки. Но глобальная цель — возрождение и реконструкция всего «Ленфильма».
Мы открываем двери 16 августа и будем работать каждую субботу и воскресенье до конца сентября с 12:00 до 22:00. Пространство свободное, открытое, все мероприятия бесплатные. С 12 до 15-16 — гончарная мастерская, детские спектакли и мастер-классы, в середине дня — лекции и творческие встречи с кинематографистами, например, лекция для актеров от кастинг-директора «Fancy People» Дарины Сидоренко, кинопоказы. А вечером — выступления групп и диджей-сеты, в первый уикенд у нас будут играть Алиса Гребенщикова, Тося Чайкина и Дунаевский Orchestra. Зимой устроим здесь рождественскую ярмарку в два последних уикенда 2020 года и два первых — 2021-го. Будет все то же самое, что и летом, но белое вино заменим на глинтвейн и запустим продажу новогодних подарков, сувениров, украшений.
На этом отрезке улицы даже асфальта приличного не было — кругом валялась земля и горы мусора. Мы все это вывезли, а «Росдорбанк» за неделю положил 600 кв метров нового асфальта — решили так нас поддержать.
Арт
Уличные художники здесь разрисовывают четыре фасада и заборы. На них появятся узнаваемые образы героев картин «Ленфильма»: «Шерлока Холмса», «Собачьего сердца», «Свадьбы в Малиновке», «Дамы с собачкой».
Здесь прямо сейчас заканчивают свои работы команда Hoodgraff, Владимир Тележ, Игорь Van Gee, Владимир Net, Леша Мелки, Любовь Лисицына, Олег Лукьянов, Иван Журавлев, Алекс Ко, Константин Ужве, Оля Мазня. Все художники, как и артисты, сотрудничают с нами бесплатно, а деньги на краски выделили наши резиденты «Pita’s» и «Mr. Kim», также они кормят наших художников.
Во дворе будут стоять декорации, которые когда-то снимались в кино — например, кресло из «Трех толстяков». Их мы отреставрируем, напишем год съемки и фильм.
Будут работать здесь и светохудожники — все пространство будет зонировано киношным светом, подсветим граффити и другие важные элементы пространства.
Еда
Среди подтвержденных резидентов: стритфуд и бар «Pita’s», азиатская кухня «Нудлс», корейские блюда от «Mr. Kim», бургерная «FARШ», вегетарианская еда «Hood», станция мороженого «ICE DREAM» и мобильная кофейня «Anthillcoffee». Будет здесь и крафтовый бар «Крафтельня» — вместе с ребятами мы придумали кинематографические названия для коктейлей, например, шот «Хлопушка» или лонг «Свадьба в Малиновке». Пивоварня «Бакунин» сделает специальные этикетки для пива нашего Kino Corner.
Одежда
Также мы запускаем свой бренд одежды «Киношмот» — два производства уже отшивают нам худи, футболки, носки, дождевики. Все со сленгом киношников.
YouTube-канал
Чтобы рассказывать о великих картинах «Ленфильма» мы также запускаем свой YouTube-канал «View Review», вдохновленный обзорами BadComedian. Будем современным языком говорить о «Короле Лире», «Седьмом спутнике», «Человеке-амфибии» и других фильмах. Ведущим будет Алан Ишмаев, а помогает нам историк киностудии Александр Поздняков, он сводит нас с людьми, которые принимали участие в съемках этих картин, берем интервью у актеров, потомков режиссеров.
Место кинематографического сообщества
Мы бы хотели, чтобы здесь молодые и именитые кинематографисты могли познакомиться друг с другом, обменяться опытом, договориться о совместной работе. На «Ленфильме» простаивает уйма техники — почему бы не дать ее в пользование талантливым дебютантам? Сейчас «Ленфильм» — это разваливающиеся стены и большие долги, но еще недавно здесь снимали великое кино. Мы бы хотели продолжить эти традиции. Нас поддерживают и московские коллеги — например, Артем Быстров, он исполнил главную роль в фильме «Дурак». А режиссер Егор Поротов планирует запустить здесь сценарную лабораторию — сейчас проходит конкурс сценариев веб-сериалов.
Команда
Костяк команды Kino Corner — это актеры. Параллельно занимаемся бизнесом, у меня свое event-агентство, у одних моих партнеров продакшн, у другого — кастинг-агентство. Мы ходили на «Ленфильм» студентами и понимали, что здесь есть кастовость, сюда сложно попасть, при этом все рассыпается и как будто никому ничего не нужно. А мы хотели, чтобы здесь была жизнь, чтобы снималось кино — мы устали играть в сериалах про стрельбу, хотелось чего-то серьезного. Мы давно знали Инессу Юрьевну Юрченко, Врио генерального директора «Ленфильма», поэтому пришли к ней с этой идеей: прибыли для себя не ищем, это для нас скорее патриотический долг перед студией. Первые два месяца нашу команду называли тут комсомольцами, потому что мы все делаем бесплатно, вкладываем свои деньги, силы, знания, связи. Например, сцену нам привозят за 10 000 рублей и рекламу. У киностудии долги на 2,5 миллиарда, предыдущее руководство довело ее до удручающего состояния, поэтому мы будем стараться привлекать сюда в том числе частные инвестиции.
Наш слоган: «Новый взгляд на старые стены». Мы рады, что киностудия «Ленфильм» теперь станет по-настоящему открытой — для киношников, молодежи и всех горожан».
Фото: Дмитрий Колесов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.