Во время пандемии люди стали реже заниматься сексом. В чем дело?

По мнению Нарасимхана, люди стали меньше заниматься сексом из-за растущего уровня тревоги. Подобные изменения в сексуальной жизни людей фиксировались и раньше — в том числе несколько лет назад, когда происходили вспышки атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

Интимная близость во время пандемии все-таки несет некоторый риск передачи новой коронавирусной инфекции, говорится в исследовании Гарвардского университета. Для того, чтобы обезопасить себя и партнера, ученые советуют заниматься сексом в маске. А еще запастись мылом и антисептиками.

Несмотря на это, вспышка COVID-19 все-таки оказала стимулирующее воздействие на сексуальную жизнь людей. Бренд секс-игрушек Womanizer сообщил о росте продаж более чем на 50%. В США и Италии компания продала на 60% больше товара, чем прогнозировала. Причины возросшего интереса к секс-игрушкам эксперты видят в самоизоляции: людям хочется найти новые интересные занятия.