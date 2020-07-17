Как отметила директор направления социально-экономических исследований центра Елена Никишова, каждая семья по-разному реагировала на стресс и испытания, вызванные почти круглосуточным совместным проживанием в четырех стенах. В семьях могли возникать трудности из-за совмещения работы, учебы и отдыха в одном месте. Обострялись противоречия, связанные с несовпадением взглядов и мнений — и отношения становились напряженными.

Каждый пятый россиянин (18%) заявил об ухудшении отношения между супругами. Осложнения в отношениях с детьми отметили 10% россиян. Чаще всего россияне говорили об улучшении отношений с родителями — об этом заявили 19% опрошенных. Как объяснила Никишова, этому способствовала необходимость противостоять общей угрозе.

«Во время серьезных кризисов, подобных COVID-19, изменения проявляются особенно наглядно. Например, если раньше люди, живущие в больших семьях, были более защищенными материально, то в условиях постоянных внешних кризисов преимущество получают те, кто способен быстро адаптироваться к новой реальности: чаще это люди, не проживающие совместно с несовершеннолетними детьми. Конечно, это не может не влиять на молодежь, среди которой все большее распространение получает осознанность во всех сферах, в том числе в отношении брака и детей», — резюмировала она.