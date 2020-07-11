В эту субботу,11 июля, Генпрокуратура России сообщила результаты масштабной проверки уголовного дела, возбужденного после гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале зимой 1959 года. Установлено, что причиной смерти девяти человек стали лавина и плохая видимость.
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году — лавина и плохая видимость
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Фото: сайт Dyatlov Pass
По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, из-за снега и плохой видимости туристы не нашли свою палатку после того, как покинули ее. Во время лавины группа ушла на 50 метров от палатки к каменной гряде. «Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», —пояснил он.
Сотрудники прокуратуры провели эксперимент, подтвердивший, что в подобных условиях найти палатку невозможно даже в том случае, когда помнишь ее местонахождение. После этого туристы спустились дальше, разожгли костер. Однако вернуться обратно им не удалось, и они замерзли — температура была около 40-45 градусов. «Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — добавили в Генпрокуратуре.
Группа Дятлова погибла 2 февраля 1959 года в Свердловской области при невыясненных обстоятельствах. Она состояла из десяти человек, шестеро из которых были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин. Еще трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль.
Шесть человек умерли из-за общего охлаждения, у троих обнаружили переломы. Причиной гибели туристов назвали «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов. Единственным выжившим был Юрий Юдин, у которого заболела нога, после чего он вернулся в Свердловск.
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