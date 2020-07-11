Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году — лавина и плохая видимость

Группа Дятлова погибла 2 февраля 1959 года в Свердловской области при невыясненных обстоятельствах. Она состояла из десяти человек, шестеро из которых были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин. Еще трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль.

Шесть человек умерли из-за общего охлаждения, у троих обнаружили переломы. Причиной гибели туристов назвали «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов. Единственным выжившим был Юрий Юдин, у которого заболела нога, после чего он вернулся в Свердловск.