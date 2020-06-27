Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации ведомства по организации работы санитарно-курортных учреждений. Так, отменено требование, согласно которому отдыхающие в санаториях должны предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19. Однако потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, передает ТАСС.
Роспотребнадзор отменил требование предъявлять в санаториях справку об отрицательном тесте на COVID-19
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Фото: Shutterstock
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда», – сообщается в документе.
Уточняется, что тест на коронавирус отдыхающим и персоналу будут проводить исходя из эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.
Кроме того, Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, не проживающих вместе и не являющимися членами семьи. «При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи», – говорится в документе.
Напомним, ранее комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Роспотребнадзором согласовал стандарты безопасности для санитарно-курортных учреждений. Так, в Петербурге перед заселением в санатории у гостей будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.
Всего в Петербурге около 40 санаториев — их открытие станет первым этапом запуска туристической отрасли после введения коронавирусных ограничений. «Открытие санаториев в первую очередь необходимо самим петербуржцам, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний. Мы реально рассчитываем создать и продвинуть один из лучших в России и востребованный кластер оздоровительного и медицинского туризма», — отметил глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
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