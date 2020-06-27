Роспотребнадзор отменил требование предъявлять в санаториях справку об отрицательном тесте на COVID-19

Напомним, ранее комитет по развитию туризма Петербурга совместно с Роспотребнадзором согласовал стандарты безопасности для санитарно-курортных учреждений. Так, в Петербурге перед заселением в санатории у гостей будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Всего в Петербурге около 40 санаториев — их открытие станет первым этапом запуска туристической отрасли после введения коронавирусных ограничений. «Открытие санаториев в первую очередь необходимо самим петербуржцам, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний. Мы реально рассчитываем создать и продвинуть один из лучших в России и востребованный кластер оздоровительного и медицинского туризма», — отметил глава Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.