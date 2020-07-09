В премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» есть особенная номинация —«Выбор города». Этой наградой мы говорим спасибо людям, чью заботу петербуржцы чувствуют каждый день. Тем, кто стал нам семьей, чьи имена мы не устаем повторять с любовью. В разные годы эту награду получали Алиса Фрейндлих, Михаил Пиотровский, Даниил Гранин, Диана Вишнева, Олег Каравайчук.
Сейчас в разгар эпидемии COVID-19 мы каждый день говорим спасибо врачам. Чувствуют ли это спасибо люди, которым мы обязаны жизнью, если мы не называем их по имени? Мы бы хотели обратиться к каждому врачу лично.
«Собака.ru» и ВКонтакте запускают акцию #спасибоврачампетербурга
Скажите спасибо докторам, медсестрам, медбратьям, санитарам — всем, кто помог вам или вашим родственникам, — на своей странице ВКонтакте: напишите вашу историю, назовите имя, поставьте хештег акции #спасибоврачампетербурга Все истории попадут в специальную ленту ниже и станут частью сентябрьского номера: мы сделаем галерею портретов врачей, спасавших петербуржцев и отстоявших Петербург во время пандемии.
Бизнесмен и путешественник Алексей Филимонов говорит спасибо заведующей 3‑м отделением инфекционной больницы им. Боткина Юлии Шкварок
Мне искренне хочется поблагодарить всех врачей инфекционной больницы имени Боткина, вылечивших меня от COVID‑19. И особенно признателен заведующей 3‑м отделением Юлии Мирославовне Шкварок, которая вела меня все 2 недели, пока я лежал в госпитале. Я болел вирусной пневмонией средней тяжести, по статистике это 15 % летальных исходов, но мне ни минуты не было страшно. Страх — это неопределенность. А я знал, что нужен врачам и медсестрам. Когда видел, как они боролись за меня, чувствовал себя сильнее и хотел жить.
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Екатерина Ефимова, руководитель благотворительного фонда «Мост поколений» говорит спасибо своей маме, врачу-терапевту Городской поликлиники № 49 Елизавете Ефимовой
Нам повезло перенести вирус в легкой форме: температура только в первый день поднималась до 38,5, кашля почти не было, поэтому обошлось без госпитализации. Своим выздоровлением я обязана маме — Елизавете Михайловне Ефимовой, врачу-терапевту Городской поликлиники № 49. Несмотря на свой возраст (а ей в этом году 68), бронхит и астму, она работала и за себя, и за тех, кто ушел на больничный. Когда еще ни о каких надбавках речи не было, а средств индивидуальной защиты медработникам не выдавали, была командирована в Ленобласть, в обсерватор, куда никто из врачей не был готов отправиться. К сожалению, закончилось все ее госпитализацией с диагнозом «пневмония», от которой мама долго лечилась. После выздоровления мы с братом уговорили ее уйти на заслуженный отдых.
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Пенсионерка, в прошлом медсестра больницы им. Боткина Ирина Прокофьева говорит спасибо заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы № 2 Андрею Нефедову
До выхода на пенсию я работала в инфекционной больнице и хорошо знаю симптомы ОРВИ. Но к коронавирусу до последнего относилась как к чему-то нереальному, призрачному. Вызвала врача, когда почувствовала, что задыхаюсь. Меня доставили в Городскую больницу № 2, а на следующий день подключили к ИВЛ — в коме на искусственной вентиляции легких я провела две недели. В том мире была своя странная и зловещая жизнь — и ощущение, что никогда не выберусь. Но потом меня разбудили голоса врачей. С каким наслаждением я пила воду! Безмерная благодарность заведующему ОРИТ № 2 Андрею Витальевичу Нефедову и всем врачам и медсестрам, которые спасли мне жизнь! Еще в больнице попросила детей заказать торт для реаниматологов, моих ангелов-хранителей. Всю жизнь буду просить высшие силы, чтобы у них было все хорошо.
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Певчая храма Великомученицы Екатерины Варвара Филатова говорит спасибо заведующему 4‑м отделением реанимации НМИЦ им. Алмазова Игорю Кашерининову
3 июня с температурой и обширной пневмонией меня доставили в НМИЦ имени Алмазова. Когда попадаешь в реанимацию, тобой овладевает чувство беспомощности. Обмотанный трубками и катетерами, полностью зависишь от медсестер и медбратьев. И хотя это очень тяжело принять, просить о помощи не страшно. Спустя две недели лечения поражение легких уменьшилось с 80 % до 15 %, анализ на COVID‑19 уже отрицательный. Хочу поблагодарить врачей и медсестер, которые поставили меня на ноги, и лично заведующего 4‑й реанимацией Игоря Юрьевича Кашерининова. К сожалению, из-за слабости и общего тяжелого состояния мне сложно упомянуть имена всех моих ангелов‑хранителей из 4‑й реанимации. Но пусть они знают, что их забота и профессионализм — бесценны!
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Маркетолог в сфере музейных мультимедиа Евгений Китаев говорит спасибо врачу-терапевту поликлиники № 27 Лидии Разживиной
Хочу поблагодарить участкового врача-терапевта поликлиники № 27 Лидию Андреевну Разживину: ежедневно посещая заболевших COVID‑19 на дому, она дает не только стандартные назначения, но и оздоравливающую порцию человеческого внимания. Я болел в относительно легкой форме и с осложнением в виде пневмонии. Первое время чувствовал себя максимально растерянно — ты не понимаешь, как действовать, многие участники процесса твоего лечения настроены ко всему равнодушно. Спасибо Лидии Андреевне за неравнодушие, доброту и возможность задавать самые дурацкие вопросы в любое время суток.
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Специалист по экономической безопасности Илья Колпашников говорит спасибо врачу больницы им. Боткина Юлии Стреловой и врачу Госпиталя для ветеранов войн Александру Иванову
Пытаясь справиться с коронавирусом, я увидел разную медицину, побывал в четырех больницах города (среди них было и «Ленэкспо»). Хочу сказать спасибо чудо-врачам Боткинской и, в частности, Юлии Владимировне Стреловой. Вы сделали невообразимое: за 10 дней убили коронавирус, который сидел в организме 1,5 месяца, 50%-ное поражение легких свели до 2‑сантиметровой пневмонии. Спасибо Александру Николаевичу Иванову из Госпиталя для ветеранов войн, который следил за моим состоянием и вовремя договорился о переводе в Боткинскую больницу. Сейчас я дома и наконец чувствую себя здоровым.
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