В премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» есть особенная номинация —«Выбор города». Этой наградой мы говорим спасибо людям, чью заботу петербуржцы чувствуют каждый день. Тем, кто стал нам семьей, чьи имена мы не устаем повторять с любовью. В разные годы эту награду получали Алиса Фрейндлих, Михаил Пиотровский, Даниил Гранин, Диана Вишнева, Олег Каравайчук.

Сейчас в разгар эпидемии COVID-19 мы каждый день говорим спасибо врачам. Чувствуют ли это спасибо люди, которым мы обязаны жизнью, если мы не называем их по имени? Мы бы хотели обратиться к каждому врачу лично.

«Собака.ru» и ВКонтакте запускают акцию #спасибоврачампетербурга

Скажите спасибо докторам, медсестрам, медбратьям, санитарам — всем, кто помог вам или вашим родственникам, — на своей странице ВКонтакте: напишите вашу историю, назовите имя, поставьте хештег акции #спасибоврачампетербурга Все истории попадут в специальную ленту ниже и станут частью сентябрьского номера: мы сделаем галерею портретов врачей, спасавших петербуржцев и отстоявших Петербург во время пандемии.