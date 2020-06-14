С сегодняшнего дня, 14 июня, в России вступит в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка, так называемый «банковский роуминг». Об этом сообщает ТАСС.
В России отменили «банковский роуминг»
Согласно закону, размер комиссии, взимающей банком при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Банки теперь не смогут брать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.
В пояснении к закону говорится, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы. По этой причине повышенные комиссии за такие трансферы можно принять за дискриминацию потребителя.
Напомним, в феврале 2020 года совет директоров Банка России принял решение отметить комиссии для банков по переводам денег между физическими лицами. С апреля 2020 года переводы «с карты на карту» в системе быстрых платежей станут бесплатными или по минимальным тарифам.
В сентябре 2019 года группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий банковскую комиссию при операциях с платежными картами. Ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Кроме того, Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию.
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