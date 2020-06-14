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В России отменили «банковский роуминг»

С сегодняшнего дня, 14 июня, в России вступит в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка, так называемый «банковский роуминг». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, размер комиссии, взимающей банком при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Банки теперь не смогут брать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.

В пояснении к закону говорится, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы. По этой причине повышенные комиссии за такие трансферы можно принять за дискриминацию потребителя.

Напомним, в феврале 2020 года совет директоров Банка России принял решение отметить комиссии для банков по переводам денег между физическими лицами. С апреля 2020 года переводы «с карты на карту» в системе быстрых платежей станут бесплатными или по минимальным тарифам.

В сентябре 2019 года группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение парламента законопроект, отменяющий банковскую комиссию при операциях с платежными картами. Ранее стало известно, что российские банки рассмотрят возможность блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Кроме того, Национальная система платежных карт готовится к переносу процесса обработки токенизированных платежей Apple Pay, Google Pay и других сервисов в Россию.

Сабина Алиева,
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