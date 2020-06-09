Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца

Подобную меру запрашивали следователь и прокурор, которые отмечали, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может оказать давление на свидетелй потерпевшей стороны или попытаться скрыться. При этом адвокат актера Елизавета Шаргородская назвала подобные доводы необосноваными и указала на то, что он страдает астмой и ишемической болезнью сердца.

Супруга Сергея Захарова, погибшего в результате московского ДТП, заявила, что не пойдет на мировую с представителями Михаила Ефремова. По мнению женщины, он должен сидеть тюрьме. «Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит», — сказала она в эфире Первого канала, добавив, что ни родственники актера, ни его представители с ней не связывались.

Напомним, вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя.