18+

Стали известны первые слова сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи

Годовалый сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи начал говорить. Инсайдеры рассказали изданию Us Weekly, что мальчик уже может произнести несколько простых слов.


«Он уже научился говорить несколько слов, например, "папа" (dada), "мама" (mama), "книга" (book) и "собака" (dog)», - сообщают журналисты. 

Существует подозрение, что слово «книга» попало в ранний лексикон маленького Арчи потому, что Меган Маркл часто читает своему сыну. Также летом прошлого года сообщалось, что она сама пишет книгу для детей. 

С мамой мальчика связано и слово «собака» – до рождения ребенка в семье были лабрадор Оз и бигль Гай. К рождению сына Меган также решила завести питомца и для своего сына, когда ему было два месяца.

Месяц назад, 6 мая, маленький Арчи отпраздновал свой первый день рождения. Трогательный кадр был опубликован в социальных сетях. Видеоролик, на котором Меган Маркл прочитала имениннику книгу Duck! Rabbit! писательницы Эми Крауз Розенталь, доступен на YouTube.

6 июля 2019 года состоялось крещение Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора – первенца принца Гарри и Меган Маркл. Оно прошло в Виндзорском замке. Фотографии с таинства (на него было приглашено лишь 25 человек – и никаких журналистов!) появились в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских. 

Рита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты