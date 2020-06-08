Стали известны первые слова сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи



«Он уже научился говорить несколько слов, например, "папа" (dada), "мама" (mama), "книга" (book) и "собака" (dog)», - сообщают журналисты.

Существует подозрение, что слово «книга» попало в ранний лексикон маленького Арчи потому, что Меган Маркл часто читает своему сыну. Также летом прошлого года сообщалось, что она сама пишет книгу для детей.

С мамой мальчика связано и слово «собака» – до рождения ребенка в семье были лабрадор Оз и бигль Гай. К рождению сына Меган также решила завести питомца и для своего сына, когда ему было два месяца.

Месяц назад, 6 мая, маленький Арчи отпраздновал свой первый день рождения. Трогательный кадр был опубликован в социальных сетях. Видеоролик, на котором Меган Маркл прочитала имениннику книгу Duck! Rabbit! писательницы Эми Крауз Розенталь, доступен на YouTube.

6 июля 2019 года состоялось крещение Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора – первенца принца Гарри и Меган Маркл. Оно прошло в Виндзорском замке. Фотографии с таинства (на него было приглашено лишь 25 человек – и никаких журналистов!) появились в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.