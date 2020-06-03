Согласно прогнозу экономистов, который приводит РБК, по итогам 2020 года реальные располагаемых доходы россиян могут сократиться на 8,2% в среднем по тяжести сценарии и на 12% — в пессимистичном. Кроме того, без принятия каких-либо антикризисных мер во втором квартале 2020 года доходы могут рухнуть на 21,8% в годовом выражении — поддержка государства могут скорректировать данный прогноз на 3,8 пункта.

Оценка экономистов ВШЭ практически совпадает с прогнозом Института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» — их подсчеты говорят о сокращении доходов на 17,5%.

Как считает руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы НИУ ВШЭ Александра Суслина, прогноз «Центра развития» «вполне адекватен» касательно второго квартала «вполне адекватен» — объявленные меры государственной поддержки семей и бизнеса не смогут кардинальным образом перечеркнуть снижение реальных доходов населения, вызванное сжатием экономики из-за пандемических ограничений.

В конце апреля Центральный банк России выпустил первый прогноз последствий экономического кризиса из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщила председатель Эльвира Набиуллина, ВВП страны упадет во втором квартале на 8%. После этого экономика начнет медленно восстанавливаться — и это в том случае, если в России и в мире будут сняты меры борьбы с эпидемией.

Как позже заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выполнение национального антикризисного плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса потребует около 5 триллионов рублей в период с 2020 по 2021 год. Главная цель плана — преодолеть экономический спад, вызванный COVID-19 и его последствиями.