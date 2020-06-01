«Мы «ВКонтакте» стараемся придумывать интересные форматы для поддержки благотворительности и делаем помощь фондам посильной для каждого. Такие стикеры — это не только финансовая поддержка для тех, кому это необходимо, но и способ вызвать улыбку у того, кому вы их отправляете. Это уже четвертый наш подобный проект, и надеемся, что в будущем мы сможем помочь ещё большему количеству благотворительных организаций», — рассказала руководитель направления «Благотворительность» Екатерина Кочнева.

Стоимость стикерпака 10 голосов — от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты. Набор со скатом будет доступен до 31 августа.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. С 2013 года работает выездная служба, оказывающая помощь на дому, а в прошлом году начал принимать пациентов стационар Детского хосписа в центре Москвы.

Напомним, в начале апреля фонд «Дом с маяком» запустил цикл благотворительных онлайн-встреч с кинематографистами. Во время киновечеров актеры и режиссеры рассказывали о своих работах, в то время как зрители могли в прямом эфире задать им свои вопросы.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а также благотворительные стикеры ко Дню знаний, все собранные средства от продажи которого направили на помощь в получении образования детям-сиротам.