Футуролог Юваль Ной Харари предсказал глобальный рост безработицы из-за ИИ: «Некоторые люди будут бесполезны с точки зрения экономики»

Беспокоиться об угрозе глобальной безработицы в «ближайшие десятилетия» человечеству, по словам Харари, необяхательно, однако помнить о проблеме как таковой важно. «В ближайшие 40 лет будут постоянно возникать новые рабочие места. Да, вам станут не нужны текстильщики, зато потребуется больше компьютерных инженеров или представителей профессий, которые мы пока даже не можем вообразить», — пояснил он.

Футуролог добавляет, что люди будут терять ценность не как работники в принципе, но изменится их важность. Кто-то станет более ценным сотрудником, а кто-то — «совершенно бесполезными с точки зрения экономики». «Но ведь мы можем не присваивать людям ценность на основе их работы или расходов в магазинах — кто-то окажется невероятно ценным членом общества, как добрый сосед, хороший родитель или друг, даже если у него никакой работы в традиционном смысле этого слова», — поясняет он.