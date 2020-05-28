По словам историка, писателя и футуролога Юваля Ноя Харари, с развитием технологий искусственного интеллекта глобальная проблема безработицы будет становиться острее. Об этом он рассказал в интервью «РБК».
Футуролог Юваль Ной Харари предсказал глобальный рост безработицы из-за ИИ: «Некоторые люди будут бесполезны с точки зрения экономики»
Харари также отметил, что из-за увеличения числа безработных планете будет необходимо ввести понятие обязательного базового доход для всех людей. Это важно сделать до того, как искусственный интеллект сможет заменить живого человека на производствах, а также в сфере услуг.
Юваль Ной Харари
Историк, писатель и футуролог
Сильнее всего от автоматизации труда пострадают развивающиеся страны — их экономика часто строится на том, что у них есть дешевые рабочие руки, которые заняты, например, в текстильной промышленности. Когда из-за автоматизации станет дешевле производить текстиль в Германии или США, а не в Бангладеш и Гватемале, развитым странам это, конечно, понравится. У них рабочих мест в действительности станет не меньше, а больше. Но экономика других стран достигнет полного коллапса, и они не смогут извлечь выгоду из возникновения новых отраслей экономики, которые создаст автоматизация. Миллионы их граждан потеряют работу. Эти страны бедны и не смогут позволить себе инвестировать деньги в их переподготовку. Нам нужно своего рода глобальное соцстрахование, чтобы справиться с этим. И это проблема, поскольку сейчас мы видим в мире все меньше и меньше кооперации. Но я надеюсь, что еще есть время, чтобы найти средство от этой угрозы.
Беспокоиться об угрозе глобальной безработицы в «ближайшие десятилетия» человечеству, по словам Харари, необяхательно, однако помнить о проблеме как таковой важно. «В ближайшие 40 лет будут постоянно возникать новые рабочие места. Да, вам станут не нужны текстильщики, зато потребуется больше компьютерных инженеров или представителей профессий, которые мы пока даже не можем вообразить», — пояснил он.
Футуролог добавляет, что люди будут терять ценность не как работники в принципе, но изменится их важность. Кто-то станет более ценным сотрудником, а кто-то — «совершенно бесполезными с точки зрения экономики». «Но ведь мы можем не присваивать людям ценность на основе их работы или расходов в магазинах — кто-то окажется невероятно ценным членом общества, как добрый сосед, хороший родитель или друг, даже если у него никакой работы в традиционном смысле этого слова», — поясняет он.
Решением проблемы сможет стать введение обязательного базового дохода, а также повышение налогов для предпринимателей и перераспределение ответственности. По словам Харари, расходы на здравоохранение и образование тоже должен будет взять на себя бизнес.
«Конечно, эти люди будут нуждаться в средствах к существованию, но и тут есть свои решения, такие как безусловный базовый доход. Можно повысить налоги на корпорации, которые извлекут выгоду из автоматизации труда, чтобы дать каждому абсолютно бесплатные здравоохранение, образование и так далее», — заключил историк.
Напомним, Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что из-за потерь в мировой экономике, вызванных коронавирусом, потерять средства к существованию могут около 1,6 млрд человек. 27 мая были опубликованы подсчеты Росстата, согласно которым число безработных в России в апреле достигло 4,3 миллиона человек — это 5,8% от рабочей силы.
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