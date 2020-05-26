Насколько дороже стало жить в России за 13 лет? Руслан Усачев сравнил цены на продуктовую корзину 2007 и 2020 годов

Усачев приобрел те же продукты, которые были куплены им в 2007 году, 13 лет назад. Некоторые товары уже не продавались или изменились в объеме — в таком случае блогер подбирал ближайшие аналоги, исключая собственную продукцию гипермаркета. В 2007 году общий чек составил 3 045 рублей, в 2020-ом — 12 459 рублей и 7 копеек.

«В 18 лет я настолько не имел представления, что должно быть на вечеринке, что скупал все подряд. И в итоге случайным образом у меня получилась весьма сбалансированная потребительская корзина, которая включает в себя все — от алкоголя до детского питания, от сладостей до фруктов и овощей, от бритвенных станков до хлеба», — рассказывает блогер в новом видео.

Чтобы провести расчеты и выяснить, насколько дороже стало жить в России за 13 лет, Усачев составил сравнительную таблицу — она опубликована в открытом доступе. В таблице можно отфильтровать только совпадающие продукты — для сравнения товаров, чей объем изменился, Усачев добавил мультипликатор, который корректирует итоговую стоимость. Так, если вес единицы товара стал больше, то стоимость возрастает — и наоборот.

На основе полученных данных Усачев вывел среднее значение — это то, «насколько за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете». Для сравнения были взяты официальные данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики — согласно им, с 2007 года общая инфляция составила 156,6%. Однако, исходя из данных эксперимента Усачева, «реальная» инфляция составила 257%.

«Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов — это дофига. Для сравнения: если бы все подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Pringles стоила бы не 160 рублей, а 96. Если вам не нравится мой метод подсчета, добро пожаловать в комментарии. Или еще лучше — берите мои данные из таблицы в Notion и меняйте формулу. Это же реальные цены, с ними поспорить нельзя. И я буду только рад, если вы предложите более точный метод подсчета», — резюмирует блогер.