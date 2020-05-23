Я переживаю из-за карьеры или потерял работу. Как остаться успешным вопреки пандемии? Объясняет психолог

Что делать человеку, которому очень плохо из-за потери работы, который тревожится, что не сможет найти новую и тяжело переживает отказы?

Колмановский: Потеря работы — это всегда большой удар, я не знаю способа пережить это припеваючи и сомневаюсь, что он есть. Но стоит знать, что есть два разных мотива деятельности: самореализация и самоутверждение. Если человека настолько сбивает с ног потеря работы, значит, скорее всего, его деятельность была далека от самореализации. Такому человеку важно воспользоваться случаем и задуматься, подходит ли ему его занятие, органичен ли он в нем. Может быть, он выбрал такую работу, потому что у него соответствующий диплом, а ему уже много лет? Болезненность при этом ударе может говорить о том, что человек так широко на свою жизнь не смотрит, и самое время это сделать. Успешность тут при чем не главный критерий. Каждому нужно, чтобы его деятельность также была социально позитивной. Если прирожденный менеджер будет работать в наркоторговле или «роскомвооружении», он будет в неврозе, жестоко страдать из-за потери смысла. Это не всегда связано с профессиональной компетентностью. По-настоящему видно качество жизни только в ситуациях стресса — если все в порядке, человек сохраняет благожелательность в конфликте. Если вы потеряли работу, стоит задуматься, насколько вам было в этом комфортно, сколько раз в неделю вы просыпались с удовольствием, зная, что вас ждет днем. Насколько бы вы хотели, чтобы ваш близкий был потребителем вашего продукта.

Что делать, если на ту работу, которая нравится, устроиться не получается?

Колмановский: Жизнь состоит из неизбежных и часто грустных компромиссов, это нормально. Но одно дело, когда человек после увольнения пытается вернуться на ту же позицию только в другом учреждении, понимая, что это грустный компромисс, но параллельно ищет что-то свое, пытается прислушаться к себе, вспоминает, что ему было больше всего интересно. Тогда его тонус будет выше. Другое дело, когда он говорит себе, что у него есть обязательства, семья, ипотека и поэтому он не будет думать о том, чем на самом деле хочет заниматься. Такой человек при потере работы будет в панике.

Владимирская: Когда с такой проблемой приходят к рекрутеру, я всегда говорю, что сразу не получится. Стоит снова вернуться на похожую позицию, но уже с ощущением, что это временно. А за этот год можно подтянуть навыки и знания, а потом переводиться в те компании, которые ближе вам. В этом случае обычно люди относятся гораздо легче к нелюбимой работе, потому что понимают, что это пройдет. Все-таки для взрослого человека поиск работы, а особенно переход в другую индустрию — это сложно, долго и затратно.

Колмановский: Человек гораздо легче с этим справляется, если им движет не вынужденность, а осознанность. Человек может быть владельцем рынка и ресторана и чувствовать себя неплохо — но сейчас из-за пандемии его бизнес рушится. И сейчас стоит подумать, чем этот ресторан для него был — это зарабатывание денег или ему интересно было бы в это содержательно вовлекаться, например, поменять кухню и реализоваться в этом.

Владимирская: То есть слишком большая тревога — не обязательно повод для кардинальной смены сферы деятельности, это может быть качественное изменение внутри той же отрасли. И это не обязательно про свое дело, такие же возможности есть при найме. Я, условно говоря, остаюсь в менеджером проектов, но буду иначе собирать команду. В итоге: нужно срезать свои траты, попробовать понять, что вас реально драйвит, и переосмыслить текущую работу или искать что-то другое и быть готовым прийти к этому через некоторое время.