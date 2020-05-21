Россияне рассказали, какие права человека считают самыми важными в демократическом обществе. Итоги опроса свыше полутора тысяч человек приводят социологи из «Левада-центра», отмечая, что многие из их вопросов «являются продолжением регулярных исследований» центра.
Стало известно, какие права человека россияне считают самыми важными
Наиболее важными гарантиями россияне считают социальные — речь, в частности, идет о медицинской и социальной помощи. Всего подобное мнение разделили 87% опрошенных.
В топе оказались также такие права как: равенство перед законом (81%), экономическое процветание страны (80%), гарантии права частной собственности (79%) и свобода слова, независимость СМИ (72 %).
Больше половины респондентов также высказались за важность наличия свободных и честных выборов в стране (66%). Отдельно были отмечены возможность оказывать влияние на государственную политику (62%) и свобода проведения собраний, мирных акций протеста (55 %).
Аналитики из «Левада-центра» — ссылаясь на опрос про нарушение прав, с которыми россияне сталкивались лично — отмечают, что социальные права все-таки имеют большую ценность для граждан, нежели социально-политические свободы в целом. В топе вышеуказанного опроса оказались такие нарушения прав россиян, как право на медицинскую помощь, на социальную защиту и на справедливую оплату труда.
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