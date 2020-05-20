В середине мая министерство просвещения перенесло сдачу ЕГЭ в 2020 году на неопределенный срок из-за пандемии. Ведомство рассматривает разные варианты: ЕГЭ может пройти уже 19 июня, а может перенестись на август или сентябрь. О необходимости менять план поступления и попытках не перегореть в состоянии неизвестности «Собака.ru» рассказали ученики городских школ, а учитель составила четкую инструкцию, как действовать в сложившейся ситуации детям и родителям.
Школьники и учитель — о переносе ЕГЭ на неопределенный срок, проблемах с поступлением и страхе перед неизвестностью
Екатерина Козлова
Гимназия № 642 «Земля и Вселенная». Призер всероссийской олимпиады по русскому языку и международной олимпиады по лингвистике, победитель турнира имени М. В. Ломоносова, поступает на факультет фундаментальной и компьютерной лингвистики ВШЭ.
«Из-за пандемии всех одиннадцатиклассников, вышедших в финал всероссийской олимпиады, признали призерами — в их число вошла и я и получила возможность поступить в вуз без ЕГЭ. Сначала эта новость обрадовала меня. Я сидела на онлайн-занятии, когда вдруг на телефон пришло уведомление. Забыв выключить веб-камеру, я побежала к родителям: «Мама и папа, я поступила в университет!» Прошло 5-10 минут, я успокоилась и стало обидно. Мне не хватало ощущения, что я заслуживаю эту победу, ведь честного соревнования не было.
Портили вкус победы и сообщения в СМИ: многие писали, что олимпиадники займут все бюджетные места, а значит школьникам, которые будут поступать по результатам ЕГЭ, шансов не останется. Я подумала, что решению министерства просвещения нельзя верить, нужно продолжать усиленно готовиться к экзаменам, но ничего не отменили. Друг предлагал мне отказаться от получения диплома призера и не использовать его для поступления. Но учителя и родные заставили меня поверить, что я заслуживаю этот диплом: ведь весь год прошел в подготовке и борьбе.
Я изучила статистику прошлых лет и выяснила, что в прошлом году призерство получила 1000 человек. В этом году их стало всего лишь на 200 человек больше: дипломы выдали только одиннадцатиклассникам, десятиклассники и девятиклассники получили возможность участвовать в олимпиаде в следующем учебном году. Поэтому существенной угрозы для выпускников мы, олимпиадники, не представляем. К тому же многие из нас уже были призерами прошлого года, то есть в любом случае поступали бы без экзаменов.
Важно понимать: факультеты, которые выбирают участники всероссийских олимпиад, очень специфичны. Существуют даже отдельные направления для олимпиадников, например, факультет компьютерных технологий в ИТМО: проходной балл там — 300. Набрать их без олимпиады невозможно.
Главное для всех нас сейчас — не выбиться из режима. Моя жизнь подчинена четкому расписанию, и это помогает не только побеждать в олимпиадах, но и не теряться в сложных жизненных обстоятельствах. Например, сейчас я продолжаю решать тесты по математике и выполнять задания по английскому, даже несмотря на то, что это не понадобится мне для поступления. Важно держать мозг в тонусе, и тогда пандемия не помешает прийти к своим целям».
Михаил Клименко
Лицей № 393, поступает в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, хочет стать летчиком
«Моя мечта детства — быть пилотом. Я планировал поступать в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации с помощью олимпиады, поэтому весь учебный год активно решал задания повышенного уровня сложности. Мне не хватило буквально нескольких баллов, чтобы стать призером. Весной я понял, что нужно активнее готовиться к ЕГЭ и обнаружил, что этот экзамен совсем не похож на олимпиадные задания.
Я вижу много плюсов в отсрочке ЕГЭ. Сейчас у меня больше времени на подготовку, я получил возможность наверстать упущенное. В моем лицее понимающие учителя, они стараются не ставить нам двойки, если мы не успеваем сдать домашнее задание. По многим предметам нам уже поставили четвертные отметки: школа сделала все, чтобы не отвлекать нас от подготовки к экзаменам.
Но я чувствую и негативное влияние пандемии на мою подготовку. Сейчас непонятно, как будет проходить процесс поступления и как изменятся мои шансы попасть в вуз мечты. Многие мои друзья теряют веру в себя: хотят быстрее сдать экзамен и хоть куда-нибудь поступить, лишь бы все это закончилось.
Чтобы психологически восстановиться, я решил не нагружать себя в ближайшие две недели, больше заниматься спортом и читать. Меня воодушевляют соревнования, поэтому в перерывах между подготовкой я вместе с друзьями участвую в турнирах по информационной безопасности. Это компьютерные соревнования, в которых мы противостоим виртуальным хакерам, доказываем себе и другим, что отлично разбираемся в программировании. Я думаю, каждый школьник должен найти для себя такую отдушину, это поможет не перегореть и прийти на ЕГЭ полным творческих сил и вдохновения».
Мария Викторова
Гимназия № 56, поступает в Российский педагогический университет им. Герцена, отменила поступление в Пекинский университет иностранных языков из-за пандемии, хочет быть преподавателем
«Я планировала уехать учиться в Пекинский университет иностранных языков, но сейчас это невозможно, так что теперь рассматриваю петербургские вузы: институт им. Герцена, ВШЭ, РАНХиГС. Может быть, проучусь здесь год, а, возможно, и больше. Для поступления в Китае ЕГЭ мне был не нужен, только IELTS, а экзамены хотела сдать больше для интереса. Так что теперь приходится работать гораздо интенсивнее, необходимость менять планы меня расстроила. Со стороны китайских вузов никаких новостей нет, поступление затормозилось.
На дистанционном обучении нам стали задавать сумасшедшие объемы домашнего задания и это серьезно мешает моей подготовке к экзаменам. Зато намного комфортнее учиться из дома: сажусь по утрам перед компьютером и книгами, мне не нужно куда-то ехать, что-то обсуждать, слушать других учеников.
Я расстроилась из-за переноса ЕГЭ: даже родители заметили, что стала раздражительнее, иногда психую. Мне кажется, чем раньше я выдам весь накопившийся объем знаний, тем лучше — не хочу долго в себе это носить, ждать чего-то. Было бы здорово все сдать и иметь возможность гулять.
Из-за того, что сейчас точные даты ЕГЭ неизвестны, есть опасения, что я не смогу подготовиться к конкретному дню, не успею повторить весь материал. Я решила заниматься каждый день — на подготовку к ЕГЭ уходит около шести часов. Я сдаю обществознание, английский, русский и математику».
Вера Горохова
Школа № 55, поступает в Санкт-Петербургский государственный университет, мечтает быть биологом
«Я должна была сдавать экзамены по биологии, математике и русскому языку. Хочу поступать в СПбГУ или Герцена на биолога, ботаника или эколога — мне нравится природа. Я не рада, что перенесли ЕГЭ: выдержала бы одну-две недели ожидания, но сейчас все слишком затянулось. Я готовилась весь год, и, конечно, все забудется, если экзамены пройдут только в августе. Было бы гораздо легче все сдать и отдыхать два летних месяца — а так буду все время нервничать. Я уже готова к ЕГЭ: русский мы должны были писать 28 мая, а 29 у меня день рождения. Сегодня 20 — считай, уже через неделю. Если бы не перенос, я бы сейчас училась очень усердно, а так занимаюсь в расслабленном режиме.
Мне кажется, новости о коронавирусе сбивают подготовку: усиливается страх, неизвестно, что будет дальше, точно ли все это закончится. Мои планы на поступление никак не изменились. Если поступлю — отлично, если нет, буду перепоступать на следующий год и работать — помогать папе с бумагами.
Я стараюсь усердно заниматься и давать себе отдыхать, но иногда накапливается много долгов — 10 вебинаров, которые я пытаюсь посмотреть за два дня. В итоге весь день сижу за компьютером, не ем и не пью, для отдыха времени не остается.
В апреле я должна была вылечить свою язву, чтобы во время написания экзамена она резко не обострилась, и я не упала без сознания. Но сейчас в больнице есть риск заразиться, никого к тебе не пускают, так что я так и не вылечилась — это тоже может помешать мне во время ЕГЭ».
Нина Метелица
Учитель истории, региональный руководитель преподавания образовательной компании MAXIMUM
«Раньше каждый одиннадцатиклассник знал, что 31 мая учеба закончится, он сдаст экзамены и отправится отдыхать. Сейчас учителя и школьники в подвешенном состоянии: мы не можем сказать, перенесут ЕГЭ на несколько недель или месяцев, как будет проходить приемная кампания и что ждет всех нас после пандемии.
Нет ничего более пугающего, чем неопределенность. Она влияет и на подготовку к экзаменам: у выпускников снижается мотивация учиться. Срабатывает механизм: когда мне скажут, какого числа ЕГЭ, тогда и начну готовиться.
Школа, курсы и репетиторы дисциплинируют. Если ты каждый день видишь своего учителя, у тебя нет шансов отказаться от выполнения домашнего задания. На дистанционном обучении контроль школы над учеником ослабевает: достаточно выключить гаджет, и ты уже вне зоны доступа преподавателя.
Поэтому 11-класснику сегодня важно научиться самоконтролю: решить для себя, с какой целью ты готовишься к ЕГЭ, и самому поставить себе задачи. К сожалению, в школах редко учат целеполаганию, весь процесс обучения воспринимается как система обязательств — ученик изначально что-то должен преподавателю. Я думаю, пришло время научить школьников самостоятельности. Именно тогда они увидят все преимущества онлайн-образования.
Сегодня у 11-классников на плечах лежат два груза: им нужно получить аттестат, то есть оценки по всем школьным предметам, и подготовиться к ЕГЭ. Чтобы не переутомиться и эффективно использовать оставшееся до экзамена время, можно следовать следующим правилам.
- Четко определи, в какое время ты отдыхаешь, а в какое трудишься. Например, можно выделить для подготовки к каждому предмету ЕГЭ отдельный день недели. Но обязательно устраивай себе 2-3 выходных дня.
- Не сиди затворником в комнате, старайся делить задания на блоки и отдыхать. Ты можешь работать по схеме: 1 час подготовки — 15 минут отдыха. В перерыве обязательно меняй вид деятельности, это поможет психологически перезагрузиться: поболтай с бабушкой, поиграй в компьютер или погладь кота. Если тебе удобнее погружаться в материл надолго, ты можешь работать 3 часа подряд. Но в таком случае перерыв должен быть дольше.
- Не стоит 8 часов заниматься математикой, от этого сойдет с ума даже профессор. Я рекомендую посвящать подготовке не менее 4 часов в день, разделяя задания на блоки.
- Попробуй работать в эффективные для себя часы. Например, если ты сова, выполняй сложные задания вечером. Построй свое расписание так, чтобы время работы совпадало с периодом наивысшей активности твоего мозга.
- Найди новые форматы подготовки: скачай на телефон образовательные приложения, посмотри обучающие мультики, например, «Смешариков» по финансовой грамотности или мультик про жизнь Рюриковичей. Это поможет обмануть мозг, ведь под видом развлечения ты предложишь ему полезную информацию.
- На карантине квартира стала нашим микрокосмосом. Меняй локации для эффективного изучения разных предметов, это поможет создать впечатление смены деятельности. Только будь осторожен с кухней, в нашем мозге есть четкая связь между этой локацией и приемом пищи. Если не хочешь, чтобы желудок и мозг работали синхронно, откажись от занятий там.
- Привлекай семью к процессу обучения: расскажи папе, как устроены круги кровообращения, сделайте вместе с братом эксперимент с преломлением света. 40% информации усваивается, когда ты пересказываешь ее другому, именно поэтому преподаватели так хорошо запоминают материал.
У выпускников отменили последние звонки. Праздник отдаляется, а ответственности становится все больше. Одиннадцатиклассники ждут от родителей поддержки: им хочется понимать, что даже если они не сдадут экзамены на высокие баллы, от этого родители не перестанут их любить. Если вы хотите поддержать своего ребенка, честно спросите у него: «Чем я могу тебе помочь?» И конечно, старайтесь его радовать: например, приготовьте вкусный ужин и посмотрите вместе любимый мультик его детства».
Текст: Ольга Шкворова, Морозова Ксения
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