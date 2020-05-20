«Из-за пандемии всех одиннадцатиклассников, вышедших в финал всероссийской олимпиады, признали призерами — в их число вошла и я и получила возможность поступить в вуз без ЕГЭ. Сначала эта новость обрадовала меня. Я сидела на онлайн-занятии, когда вдруг на телефон пришло уведомление. Забыв выключить веб-камеру, я побежала к родителям: «Мама и папа, я поступила в университет!» Прошло 5-10 минут, я успокоилась и стало обидно. Мне не хватало ощущения, что я заслуживаю эту победу, ведь честного соревнования не было.

Портили вкус победы и сообщения в СМИ: многие писали, что олимпиадники займут все бюджетные места, а значит школьникам, которые будут поступать по результатам ЕГЭ, шансов не останется. Я подумала, что решению министерства просвещения нельзя верить, нужно продолжать усиленно готовиться к экзаменам, но ничего не отменили. Друг предлагал мне отказаться от получения диплома призера и не использовать его для поступления. Но учителя и родные заставили меня поверить, что я заслуживаю этот диплом: ведь весь год прошел в подготовке и борьбе.

Я изучила статистику прошлых лет и выяснила, что в прошлом году призерство получила 1000 человек. В этом году их стало всего лишь на 200 человек больше: дипломы выдали только одиннадцатиклассникам, десятиклассники и девятиклассники получили возможность участвовать в олимпиаде в следующем учебном году. Поэтому существенной угрозы для выпускников мы, олимпиадники, не представляем. К тому же многие из нас уже были призерами прошлого года, то есть в любом случае поступали бы без экзаменов.

Важно понимать: факультеты, которые выбирают участники всероссийских олимпиад, очень специфичны. Существуют даже отдельные направления для олимпиадников, например, факультет компьютерных технологий в ИТМО: проходной балл там — 300. Набрать их без олимпиады невозможно.

Главное для всех нас сейчас — не выбиться из режима. Моя жизнь подчинена четкому расписанию, и это помогает не только побеждать в олимпиадах, но и не теряться в сложных жизненных обстоятельствах. Например, сейчас я продолжаю решать тесты по математике и выполнять задания по английскому, даже несмотря на то, что это не понадобится мне для поступления. Важно держать мозг в тонусе, и тогда пандемия не помешает прийти к своим целям».