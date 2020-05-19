СМИ: голосование по поправкам в Конституцию могут провести в конце июня

Собеседник агенства сообщил, что «среди возможных дат голосования рассматривается 24 июня», так как этот день имеет символическое значение — в 1945 году именно 24 июня провели парад Победы на Красной площади в Москве.

Он также отметил, что частично голосование планируют перенести в электронный формат, чтобы снизить загруженность центров и минимизировать риски заражения коронавирусом для граждан. Спикер также подчеркнул, что финальная дата проведения голосования пока не определена, так как «финальное решение будет зависеть от развития эпидемической обстановки», однако добавил, что компанию по информированию граждан о поправках Конститутцию активизируют «в ближайшее время».

Другие собеседники агенства также уточняют, что затягивать с решением по дате проведения общероссийского голосования «власти не хотели бы», а значит и завершения их обсуждений можно ждать уже на следующей неделе.

Напомним, дату 24 июня уже озвучивал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также источники «Коммерсанта», близкие к обсуждению — они отмечали, что возможными датами могут стать годовщина парада Победы 1945 года или День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе. Тогда заявлялось, что закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 марта Конституционный суд признал закон о поправках к Конституции России законным. Ранее проект изменений прошел все три парламентских чтения, был одобрен Советом Федерации и парламентами всех 85 регионов страны, а также подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Одним из главных заявлений стал перенос Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, запланированного ранее на 22 апреля.



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