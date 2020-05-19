«Пандемия уже внесла свои коррективы в правила общепринятого во многих странах этикета. Это касается, в первую очередь, рукопожатия, от которого нам пришлось отказаться. И теперь не протянуть руку для приветствия больше не будет признаком дурного тона, а, напротив, таким признаком будет, если вы первым инициируете рукопожатие или тем более приветственные объятия и поцелуи», — говорится в отчете политолога, поступившем в распоряжение редакции «Собака.ru».

Рукопожатия пусть и исчезнут, но не навсегда, считает Шевчук. Эксперт уверена — это временное явление. однако сказать, насколько быстро люди вернутся к привычным ритуалам этикета, пока не представляется возможным — им необходимо будет справиться со своими страхами и избыточной мнительностью, а на это могут потребоваться годы.

Изменения не обойдут стороной и деловой этикет — Шевчук не исключает, что многие работодатели после окончания пандемии продолжат проводить совещания или важные встречи с помощью мессенджеров. Также реже могут использоваться визитные карточки — более того, целесообразно будет поинтересоваться у собеседника, есть ли у него страница в социальных сетях и будет ли ему удобно направить информацию именно туда.

«Сегодня, к примеру, не все соблюдают правило телефонного звонка в нерабочее время. Совершенно недопустимо звонить кому-либо до девяти утра и после восьми вечера, и это важно знать каждому современному человеку. Исходя из новых правил, также стоит воздерживаться от голосовых сообщений, потому что их прослушивание не всегда удобно оппоненту. Необходимо помнить, что главной задачей любого вида этикета остается уважение к другим», — резюмирует политолог.

С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Позже Евгений Шляхто также объяснил, почему ношение средств индивидуальной защиты станет нормой жизни во время пандемии коронавируса. По его словам, общество должно перейти «к новой парадигме жизни» — только это позволит «быстро снять ограничительные меры и вернуться к полноценной жизни».