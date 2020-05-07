Победителями стали цикл статей «Рак — это не приговор» в республиканской газете «Хакасия», исследование «Влияние пандемии Covid-19 на жизнь людей с онкологией», мультимедиа-проект «Сиблинги — тоже люди» о братьях и сестрах тех, кто столкнулся с раком, серия видеолекций «Помощь рядом», мультипликационный спецпроект «Детям о раке».

Грант выдается из средств, собранных на «Патреоне» по завещанию Павленко. Половину суммы каждый месяц переводят семье хирурга, вторую — ежемесячно распределяют на производство материалов о борьбе с онкологией. 1 мая начался прием заявок на очередной конкурс. Среди проектов-победителей первой волны — фильм о женщинах, которые борются с раком груди, и видеоблог о людях, которые столкнулись с тяжелыми жизненными трудностями и преодолели их.

Напомним, весной 2018 года онкологу Андрею Павленко диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.

Андрей Павленко скончался утром 5 января 2020 года. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Незадолго до своей смерти он оставил в своих социальных сетях прощальное письмо, в котором признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге.